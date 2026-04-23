Nel quartiere Upper West Side di New York si trova un ristorante palestinese noto per la qualità della cucina. La città, con la sua varietà culturale, resta distante da alcune delle immagini più controverse associate alla presidenza americana. La presenza di questo locale testimonia la diversità gastronomica e culturale che caratterizza la metropoli, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica e apprezzata.

New York è una città speciale, fortunatamente lontana dall’immagine che gli Stati Uniti stanno dando al mondo con la presidenza di Donald Trump. Succedono cose che sembrerebbero impossibili. L’Upper West Side, alla sinistra di Central Park, è una delle zone della città con la più alta densità di popolazione ebraica. La protagonista della spassosa serie “The Marvelous Mrs. Maisel” con tutta la sua famiglia, molto jewish-american, vive proprio nell’Uws. All’incrocio tra Amsterdam Avenue e 106 Street il 28 marzo ha aperto un ristorante con cucina palestinese che si chiama Hinds Hall in memoria di Hind Rajab, la bambina di cinque anni uccisa dall’esercito israeliano i cui ultimi momenti di vita, attraverso la sua voce, sono protagonisti del film prodotto da Brad Pitt e Alfonso Cuarón e presentato a Venezia l’anno scorso.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - C’è un ristorante palestinese nell’Upper West Side dove si mangia benissimo

The West Has a Dangerous Obsession with Socialism

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