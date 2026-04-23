Sabato 25 aprile 2026 alle 12:30 si svolgerà il match tra Catanzaro e Spezia, una sfida valida per la Serie B che si disputerà al stadio Ceravolo. La partita rappresenta un’occasione importante per il Catanzaro, che cerca di rafforzare le proprie possibilità di qualificarsi ai playoff, affrontando una squadra che si trova in una posizione di classifica competitiva. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati già pubblicati.

Nel lunch match del sabato di Serie B il Catanzaro spera di alimentare le proprie speranze di centrare i playoff ospitando lo Spezia al Ceravolo. I calabresi sono attualmente quinti e hanno un discreto margine sulle inseguitrici, ma mon hanno vinto nessuno degli ultimi 5 incontri. La squadra allenata da Alberto Aquilani, reduce da 4. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Catanzaro-Spezia (sabato 25 aprile 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici

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