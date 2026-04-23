Caso Berti al via la perizia | si valuta la mente dell’imputata

È iniziata la perizia psichiatrica nel procedimento che riguarda Leda Stupazzoni, imputata nel caso Berti. Uno psichiatra sta esaminando la capacità mentale della donna, valutando le sue condizioni psichiche e il possibile impatto sulla sua responsabilità penale. L'esito di questa analisi potrà influenzare le prossime fasi del processo, in corso presso il tribunale di Castel d'Aiano.

? Cosa sapere Lo psichiatra Boncompagni valuta la capacità mentale di Leda Stupazzoni a Castel d'Aiano.. La perizia clinica deve concludersi entro il 25 maggio per il processo Berti.. Lunedì mattina alle ore 11, lo psichiatra Giancarlo Boncompagni inizierà le operazioni per valutare la capacità mentale di Leda Stupazzoni, imputata nel processo per l’omicidio del marito avvenuto nella frazione Razora di Castel d’Aiano. Il procedimento giudiziario, che vede coinvolta l’ottantunenne, ha subito un rallentamento necessario per accertare le reali condizioni cognitive della donna. La Corte d’Assise, guidata dal presidente Pasquale Liccardo, ha conferito l’incarico al medico proprio durante la seconda udienza tenutasi ieri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Berti, al via la perizia: si valuta la mente dell’imputata Notizie correlate Omicidio Berti, processo al via: disposta la perizia psichiatrica per la moglieIl processo per l'omicidio di Roberto Berti, l’81enne trovato morto il 23 novembre 2024 nella frazione di Razora, a Castel D'aiano, si apre con uno... Leggi anche: Delitto di Garlasco, nuova perizia sul caso Poggi: si riapre la partita per Alberto Stasi? Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Tanti auguri a Nicola Berti!; Anziano ucciso, al via la perizia sulla moglie; Berti: Faccio 59 anni e mi sposo, doblete degno dell'Inter! Aldo Serena non viene, ci sono rimasto male; A Marzamemi, il matrimonio in spiaggia di Nicola Berti e Hayet. #UEBCividale, #Micalich: "Ci tenevamo a rinnovare #Berti. C'è anche una clausola in caso di promozione in Serie A" - facebook.com facebook