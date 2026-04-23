Caso Barbara D’Urso-Mediaset l’azienda respinge tutto | Ricostruzione strumentale pretese infondate

Mediaset ha risposto alle accuse di Barbara D’Urso riguardo a presunte ingiustizie contrattuali, definendo le sue affermazioni come ricostruzioni strumentali e pretese infondate. La società ha ribadito che non ci sono motivi per contestare i termini dell’accordo e ha respinto le accuse avanzate dall’ex conduttrice. La disputa legale prosegue con entrambe le parti che hanno presentato documenti e dichiarazioni nel procedimento in corso.

Si compatta la linea difensiva di Mediaset sul contenzioso avviato da Barbara D’Urso. Dopo le indiscrezioni sulla causa promossa dall’ex conduttrice, è arrivata prima la presa di posizione ufficiale del legale dell’azienda, il professor Andrea Di Porto, e poi anche una ricostruzione rilanciata da ANSA attraverso fonti vicine a Cologno Monzese. Il quadro che emerge va in una direzione precisa: il gruppo respinge ogni addebito, contesta radicalmente la versione dei fatti attribuita alla conduttrice e rivendica la piena correttezza del proprio operato. Il comunicato del legale Mediaset: “Pretese del tutto infondate”. A fissare la posizione ufficiale dell’azienda è stato il professor Andrea Di Porto, avvocato di Mediaset, con una dichiarazione che non lascia spazio a interpretazioni.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Caso Barbara D’Urso-Mediaset, l’azienda respinge tutto: “Ricostruzione strumentale, pretese infondate” Notizie correlate MEDIASET CONTRO BARBARA D’URSO: “ADDEBITI RESPINTI, PRETESE INFONDATE”Mediaset con una dura nota ufficiale respinge le accuse dei legali di Barbara d’Urso in merito alla diatriba legale che vede contrapposti l’azienda e... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Barbara D’Urso fa causa a Mediaset. Accuse di ingerenze e di diritti non pagati. Il nodo ospiti con De Filipp…; Barbara D'Urso fa causa a Mediaset: Ingerenze e diritti non pagati. La smentita della società di Maria De Filippi; Barbara D'Urso fa causa a Mediaset per ingerenze e diritti non pagati. La risposta di Mediaset; Barbara D’Urso denuncia Mediaset: la causa su social, diritti e ospiti dei suoi show. Caso Barbara D’Urso-Mediaset, l’azienda respinge tutto: Ricostruzione strumentale, pretese infondateSi compatta la linea difensiva di Mediaset sul contenzioso avviato da Barbara D’Urso. Dopo le indiscrezioni sulla causa promossa dall’ex conduttrice, è ... superguidatv.it Barbara D’Urso fa causa a Mediaset e accusa: ingerenze e diritti non pagati. A tre anni di distanza dall’addio forzato ai suoi programmi televisivi, e dopo un fallito tentativo di accordo attraverso una procedura di mediazione, la conduttrice ha deciso di denunciare l’aziend ... iodonna.it Barbara D'Urso e Pier Silvio Berlusconi, crolla tutto: scoppia il caso più scottante della tv italiana. "Cosa ha fatto davvero" - facebook.com facebook