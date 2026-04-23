Una confessione inaspettata ha riacceso l’attenzione sul caso di Asha Degree, scomparsa a Shelby il 14 febbraio 2000 durante una notte tempestosa. La polizia ha annunciato di aver ricevuto dichiarazioni che potrebbero cambiare il corso delle indagini. Contestualmente, sono stati effettuati nuovi test DNA che coinvolgono un nucleo familiare. La vicenda resta irrisolta, con le autorità che continuano a cercare risposte.

? Cosa sapere Asha Degree scomparsa a Shelby il 14 febbraio 2000 durante una notte tempestosa.. Una confessione e nuovi test DNA aprono nuove indagini su un nucleo familiare.. Il 14 febbraio 2000, Asha Degree, una bambina di 9 anni, è uscita di casa a Shelby, nella North Carolina, svanendo nel buio durante una notte tempestosa. Il caso, che oggi segna ventisei anni di ricerche senza esito, ha subito un’improvvisa accelerazione investigativa dopo che una confessione avvenuta durante una festa ha puntato l’attenzione su un nucleo familiare specifico. La vita della piccola Asha, nata il 5 agosto 1990, era regolata da norme familiari precise e da una routine sicura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Asha Degree: una confessione inaspettata scuote il mistero

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