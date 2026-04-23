Casa più fresca e calda | arriva il bonus 50% su pompe di calore

È stata prorogata fino al 31 dicembre 2026 la possibilità di usufruire del bonus del 50% per l'acquisto di pompe di calore e sistemi di climatizzazione. Le detrazioni sono suddivise in dieci anni e possono essere richieste attraverso i modelli 730 o Redditi Persone Fisiche. La misura mira a favorire interventi di efficientamento energetico nelle abitazioni italiane.

? Cosa sapere Proroga bonus 50% per pompe di calore e climatizzazione entro il 31 dicembre 2026.. Detrazioni ripartite in dieci anni tramite modelli 730 o Redditi PF per famiglie italiane.. Entro il 31 dicembre 2026 le famiglie italiane potranno recuperare metà della spesa per l’installazione di nuovi impianti di climatizzazione o pompe di calore, grazie a una proroga fiscale che punta sull’efficienza energetica domestica. La normativa, confermata dalla Legge di Bilancio 2026 e basata sui precedenti aggiornamenti del 2025, non introduce un incentivo isolato, ma si innesta su due canali già noti: il Bonus ristrutturazioni e l’Ecobonus. Le regole stabilite dall’Agenzia delle Entrate permettono di ottenere detrazioni fiscali ripartite in dieci anni attraverso i modelli 730 o Redditi PF.🔗 Leggi su Ameve.eu

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