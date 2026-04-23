Casa in fiamme nella notte | sul posto vigili del fuoco e polizia

Nella notte tra il 22 e il 23 aprile 2026, un incendio ha interessato un'abitazione nella frazione di Bazzano, nel comune di Spoleto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze di polizia, che si sono occupate delle operazioni di spegnimento e di sicurezza. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Non sono stati segnalati feriti.

Incendio in un'abitazione di Bazzano, frazione di Spoleto, nella notte tra il 22 e il 23 aprile 2026. Per cause in fase di accertamento le fiamme sono divampate in una casa intorno alle 22. Sul posto vigili del fuoco e polizia. I vigili del fuoco dopo diverse ore di lavoro hanno spento il rogo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it INCENDIO DEVASTA NELLA NOTTE UN APPARTAMENTO IN VIA PISA, 5 INTOSSICATI | 23/11/2025 Notizie correlate Incidente nella notte a Ceriano Laghetto, ambulanza e Vigili del fuoco sul postoUn nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei… Monopattini elettrici: dal 16 maggio... Leggi anche: Tentano di far saltare il bancomat nella notte: vigili del fuoco e artificieri sul posto Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incendio a Milano, fiamme nella camera da letto di un appartamento: attimi di paura; Casa in fiamme nella notte: sul posto vigili del fuoco e polizia; Lamezia, fiamme nella notte in abitazione in via Conforti: in salvo occupanti - Reazioni; Incendio in via Capruzzi, fiamme al settimo piano di un condominio: sette persone evacuate. Mamma e figli salvati tra le fiamme. Incendio in casa: tre intossicatiSarebbe stata una stufa elettrica mal funzionante a scatenare un incendio nel corso della notte tra venerdì e sabato in una palazzina composta da due edifici nella quale è andato a fuoco l’abitazione ... lanazione.it Fiamme nella casa di villeggiatura a Ponte di Legno, in salvo una famiglia di NembroDomenica da dimenticare per una famiglia di Nembro, proprietaria di un appartamento a Ponte di Legno: l’abitazione domenica è stata distrutta da un terribile incendio partito probabilmente da una ... ecodibergamo.it Il pane fatto in casa da nonna iside - facebook.com facebook Secondo la Casa Bianca in questo momento i negoziati con gli iraniani sono complicati dalla spaccatura tra "pragmatici" e "falchi". Lo ha detto la portavoce, Karoline Leavitt. x.com