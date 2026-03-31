Incidente nella notte a Ceriano Laghetto ambulanza e Vigili del fuoco sul posto

Nella notte a Ceriano Laghetto si è verificato uno scontro tra un’auto e un furgoncino. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti un’ambulanza e i vigili del fuoco. Due persone sono rimaste ferite durante l’impatto. Le forze dell’ordine stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

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