Michael Carrick non ha intenzione di cercare risposte riguardo al suo ruolo futuro al Manchester United. La sua posizione non è ancora definita e al momento non ci sono indicazioni precise su eventuali decisioni o cambiamenti. L’allenatore attuale o altri rappresentanti del club non hanno comunicato piani ufficiali riguardo al suo incarico o eventuali novità in vista. La situazione rimane dunque aperta e senza conferme ufficiali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. L’ex centrocampista del Manchester United, Michael Carrick, ha recentemente condiviso le sue impressioni riguardo alla sua esperienza come allenatore del club. Carrick, che ha ricoperto il ruolo di manager ad interim, ha sottolineato il suo grande amore per il Manchester United, una delle squadre di calcio più storiche e prestigiose del mondo. Dopo una serie di sfide, sia sul campo che fuori, Carrick si è dimostrato un leader capace, portando la squadra verso traguardi ambiziosi come la qualificazione alla UEFA Champions League.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Carrick non cerca risposte sul suo futuro al Manchester United.

ASÍ REVIVIÓ CARRICK AL MANCHESTER UNITED

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