Carolina Benvenga | da oggi è online il nuovo coloratissimo video animato Mucca dance

Da oggi è disponibile online il nuovo video animato intitolato “Mucca dance”, caratterizzato da colori vivaci e animazioni dinamiche. L’opera vede la partecipazione di un’attrice e conduttrice nota nel settore televisivo dedicato ai più giovani, anche cantante e autrice di programmi rivolti ai bambini. Il video si rivolge a un pubblico di famiglie e bambini, con contenuti che combinano musica, colori e personaggi animati.

Attrice e conduttrice, volto della tv dei ragazzi cantante e autrice beniamina dei più piccoli con oltre 1 miliardo di views e oltre 1 milione di iscritti al suo canale YouTube negli ultimi anni è diventata una vera e propria star del web! DA OGGI ONLINE IL NUOVO VIDEO ANIMATO “MUCCA DANCE” (LINK) È online il coloratissimo video animato di “MUCCA DANCE”, il nuovo brano di CAROLINA BENVENGA: un inno divertente e irresistibile che conquista al primo ascolto, pronto a far ballare grandi e piccini! (LINK)! “MUCCA DANCE” è un’esplosione di allegria: un brano vivace e pieno di vita che celebra la natura e i suoi simpatici protagonisti. Coinvolgente e gioioso, il brano si trasforma in un’unica grande festa, trascinando tutti in un mondo spensierato fatto di sorrisi e pura voglia di stare insieme.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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