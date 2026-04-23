Carlos Alcaraz ha condiviso alcuni dettagli sulla sua ultima partita di golf con Andy Murray. I due atleti si sono incontrati di recente per un incontro amichevole, scambiandosi colpi sul green. La partita si è svolta in un clima rilassato, senza che ci siano stati episodi particolari da segnalare. Entrambi hanno confermato di aver trascorso del tempo insieme durante questa occasione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Carlos Alcaraz e Andy Murray hanno dato vita a una rivalità inaspettata, ma questa volta sul campo da golf. I due atleti si sono incrociati diverse volte sul circuito del tennis, ma è sul green che la loro competizione ha assunto una nuova dimensione. Le battute e le sfide amichevoli si sono intensificate tramite scambi di messaggi sui social media, rendendo la rivalità ancora più intrigante per i fan. Alcaraz, attualmente considerato uno dei migliori tennisti al mondo, ha recentemente condiviso un aneddoto relativo alla loro ultima sfida golfistica.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Carlos Alcaraz rivela la verità sull’ultima partita di golf con Andy Murray.

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