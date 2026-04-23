Carlo Sgorlon tra mito e realtà | al via le proiezioni per valorizzare l' opera dello scrittore friulano

Inizia un ciclo di tre film al Comune di Cassacco dedicato a Carlo Sgorlon. L'iniziativa mira a mettere in luce la figura e le opere dello scrittore friulano attraverso proiezioni pubbliche. L'evento si inserisce in un progetto che coinvolge la comunità locale, con l'obiettivo di valorizzare il suo contributo letterario e culturale. Le proiezioni si terranno nel corso delle prossime settimane.

Prende il via con un ciclo di tre proiezioni cinematografiche il progetto Carlo Sgorlon: tra mito e realtà, iniziativa promossa dal Comune di Cassacco per valorizzare la figura e l’opera dello scrittore friulano. Tre i primi appuntamenti in programma, tutti a ingresso libero: domenica 26 aprile.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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