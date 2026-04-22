Al via Carlo Sgorlon | tra mito e realtà progetto sull’opera dello scrittore friulano
È partito il progetto “Carlo Sgorlon: tra mito e realtà”, promosso dal Comune di Cassacco. La prima fase prevede tre proiezioni cinematografiche dedicate all’opera dello scrittore friulano. L’obiettivo è celebrare la figura dello scrittore attraverso questa iniziativa culturale, che si svolge nel territorio comunale. La rassegna rappresenta un momento di approfondimento e scoperta del suo lavoro artistico.
Al via con un ciclo di tre proiezioni cinematografiche il progetto “Carlo Sgorlon: tra mito e realtà”, iniziativa promossa dal Comune di Cassacco per valorizzare la figura e l’opera dello scrittore friulano. Tre i primi appuntamenti in programma, tutti a ingresso libero: domenica 26 aprile alle.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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