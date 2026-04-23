Carburante Ryanair | Certezze voli fino a maggio ma sul dopo nessuna garanzia

Da ildifforme.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La compagnia stima fino a 600 milioni di dollari in più su base annua. Dubbi sulle forniture estive e l’appello a Bruxelles sull’Ets Ryanair garantisce leforniture di jet fuelfino alla fine di maggio, ma oltre quella data la totale incertezza. A dirlo è Michael O’Leary, amministratore delegato della compagnia irlandese Ryanair, intervenuto nel quartier generale del gruppo alle porte di Dublino durante un incontro con la stampa italiana. Il manager ha spiegato che, allo stato attuale, i fornitori assicurano la disponibilità di cherosene per le prossime settimane, ma non offrono ancora garanzie per giugnoe per il pieno della stagione estiva. Sul fronte dei costi, l’impatto dell’impennata del prezzo del petrolio è già significativo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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