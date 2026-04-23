Carbonara Festival | arriva la vera cucina romana a Mestre
Dal 24 al 26 aprile, nel Parco Bissuola di Mestre, si svolge il Carbonara Festival, un evento dedicato ai piatti della cucina romana. La manifestazione si svolge nello spazio di fronte al Teatro del Parco e si concentra sulla celebrazione della tradizionale pasta alla carbonara. L’iniziativa prevede la presenza di diversi stand gastronomici che offrono specialità tipiche della capitale italiana.
Arriva a Mestre il Carbonara Festival, appuntamento gastronomico dedicato ai sapori della tradizione romana, in programma dal 24 al 26 aprile al Parco Bissuola, di fronte al Teatro del Parco.Per tre giorni il pubblico potrà degustare un’ampia proposta di piatti tipici: dai grandi classici come.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
CARBONARA COME A ROMA
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In piazza arriva il carbonara festivalBuon cibo e stornelli romani. Da venerdì 10 a domenica 12 aprile a Cassano d'Adda arriva il Carbonara festival, il mega evento enogastronomico dedicato al meglio della cucina romana. monzatoday.it
MORBEGNO (SO) - FESTIVAL DELLA CARBONARA | Cucine Romane Via Ambrosetti 8/9/10 MAGGIO 2026 ven 18.00-24.00 sab 11.00-24.00 dom 11.00-22.30 INGRESSO GRATUITO I migliori street chef con i loro gustosi piatti romani on the roa - facebook.com facebook