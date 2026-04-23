Carabinieri venite qui subito ma era solo uno stratagemma per allontanare i proprietari da casa

Nella mattinata di lunedì scorso a San Martino in Strada, è stato segnalato un episodio da parte di una chat di vicinato su WhatsApp. Un individuo ha chiamato una abitazione annunciando di essere un carabiniere e chiedendo di intervenire immediatamente, ma si trattava di un tentativo di inganno per distogliere i proprietari dalla loro casa. Questa vicenda si aggiunge ad altri casi di truffe telefoniche che coinvolgono persone che si spacciano per ufficiali delle forze dell’ordine.

Attenzione alle finte telefonate di sedicenti carabinieri. A mettere in guardia è la chat di vicinato su WhatsApp “Sos indipendente” che ha rilevato un episodio preoccupante, avvenuto lunedì mattina scorso a San Martino in Strada. E' qui che un anziano ha ricevuto una telefonata da un fantomatico.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Carabinieri minacciati e fatti inginocchiare da un colono, Roma protesta

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