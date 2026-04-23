Capelli biondi le sfumature di tendenza della Primavera-estate 2026

Durante la primavera-estate 2026, le tonalità di biondo continuano a essere protagoniste. Le sfumature variano dal biondo burro e champagne, passando per il beige, fino ad arrivare al colore miele. Queste nuance sono tra le preferite per la stagione calda e vengono scelte frequentemente per i capelli delle persone che desiderano un look luminoso e naturale.

«It's my season» ha scritto la modella per accompagnare le foto di questi ultimi giorni, compresa quella che mostra il suo nuovo hair look, una chioma biondo miele, enfatizzata da una piega a «C» come l'ha soprannominata il suo autore, l'hair stylist Dimitris Giannetos, che ha aggiustato il taglio regalando una allure sofisticata. Insomma, anche la stella delle passerelle ha ceduto al desiderio di tornare in tutto e per tutto nei panni di una bionda, assecondando le tendenze di stagione che vedono il biondo, nelle sue sfumature più morbide, in cima alla wishlist. A testimoniarlo sono le innumerevoli ricerche su Google per il cosiddetto biondo soft beige, un antidoto alle nuance più fredde e spigolose, al quale si affianca il cosiddetto «biondo Bessette», che si attesta come il trend dalla crescita più rapida.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Capelli biondi, le sfumature di tendenza della Primavera-estate 2026 Colori di capelli di tendenza inverno 2025/26 Notizie correlate Leggi anche: I capelli rossi del 2026? Intensi e di personalità. Dal cremisi al copper di Emma Stone, più o meno scuri, tiziano, rame, le sfumature di tendenza I tagli medi di tendenza della Primavera-estate 2026. Le ispirazioni dai saloni e dalle starLe soluzioni sono diverse, ma accomunate da uno spirito più wild, soft, libero da costruzioni, che rende ogni taglio, anche il più grafico,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Un'idea per la testa: capelli biondi, le sfumature di tendenza della Primavera-estate 2026; 3 tonalità di biondo che anticipano l'estate: i consigli dell'esperto; Il biondo chiaro e uniforme si conferma tra i colori di capelli di stagione; Victoria Beckham torna al biondo dei primi anni Duemila. Capelli biondi, le sfumature di tendenza della Primavera-estate 2026Sul fronte capelli biondi si prospetta una stagione ad alto tasso di naturalezza ed eleganza. A seguire questa scia, solo qualche giorno fa, è stata Gigi Hadid, che ha inaugurato la bella stagione ... vanityfair.it Un'idea per la testa: capelli biondi, le sfumature dell'estate 2025L'ultima ad aver ceduto al fascino dei capelli biondi è Brie Larson. L'attrice, proprio di recente, ha pubblicato su Instagram alcuni scatti in cui mostra il suo nuovo look angelico, un pixie cut - ... vanityfair.it Sfumabionde. . Per lei oggi un biondo al top, come lo desidera •Gli specialisti dei capelli biondi• www.sfumabionde.com tel e whatsapp 335 666 8703 - facebook.com facebook