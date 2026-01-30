I capelli rossi del 2026 sono più belli e vari di quanto si pensi. Dal cremisi al copper, ci sono molte sfumature che spopolano tra le star e le appassionate di moda. Emma Stone, ad esempio, sfoggia tonalità più o meno scure, tiziano o rame, che diventano i colori di tendenza per quest’anno. I capelli rossi si confermano come uno dei look più sofisticati e richiesti del momento.

N el 2026 i capelli rossi seguono codici ben precisi, affermandosi come uno dei colori capelli più sofisticati che mai. Profondo, multidimensionale e mai eccessivo, il rosso ha mille vite, a seconda della personalizzazione. U na scelta di carattere capace di adattarsi a stili e incarnati diversi, a tutta intensità. Secondo i saloni Revln, ad esempio, la sfumatura più “cool” sarebbe il “Crimson”, il cremisi. Secondo Hollywood, invece, è il “Copper”, il rame di Emma Stone. Passione capelli rossi: le tonalità da copiare alle star X Capelli rossi: il “Crimson red” sarà il più glam dell’anno. «Nel 2026 il rosso evolve e si fa più elegante e profondo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I capelli rossi del 2026? Intensi e di personalità. Dal cremisi al copper di Emma Stone, più o meno scuri, tiziano, rame, le sfumature di tendenza

