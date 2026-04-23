Cantieri l’indice traffico si impenna | Roma e Nuova Delhi meglio di Firenze Tutti i dati della giornata più nera

Nella giornata più critica, i dati sul traffico mostrano un aumento significativo delle congestioni in alcune città italiane e internazionali. A Firenze, il tasso di congestione ha raggiunto il 110%, raddoppiando rispetto a una giornata normale, con traffico che si muove a circa 15 kmh. Nel frattempo, i livelli di traffico sono più elevati a Roma e nella capitale di un grande paese asiatico, superando le performance di Firenze.

Firenze, 23 aprile 2026 – A che velocità viaggia l’infelicità sui viali? A 15 chilometri all’ora. Con un tasso di congestione del 110%, in pratica il doppio di un giorno qualsiasi. A dirlo è l’indice Tom Tom Traffic, lo strumento che analizza il traffico di 500 città nel mondo con dati che provengono direttamente dalla comunità di oltre 600 milioni di conducenti che in abitacolo o nel loro smartphone utilizzano la tecnologia Tom Tom. Il termometro ideale per misurare l’impatto del super imbuto creatosi in viale Gramsci con la nuova fase dei cantieri per la tramvia Libertà-Bagno a Ripoli. PRESSPHOTO Firenze cantieri tramvia: traffico piazza Beccaria, viale Giovine Italia, pedoni in fila per attraversare, foto Marco MoriNew Press Photo Tasso di congestione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cantieri, l’indice traffico si impenna: Roma e Nuova Delhi meglio di Firenze. Tutti i dati della giornata più nera Notizie correlate Leggi anche: Indice del clima 2026, Firenze lontana dalla vetta di dove si vive meglio: la classifica del Sole 24 Ore Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Cantieri, l’indice traffico si impenna: Roma e Nuova Delhi meglio di Firenze. Tutti i dati della giornata più nera. Cantieri, l’indice traffico si impenna: Roma e Nuova Delhi meglio di Firenze. Tutti i dati della giornata più neraLe rilevazioni del Tom Tom Traffic Index con il nuovo assetto dei lavori lungo viale Gramsci. Tasso di congestione del 110% e velocità media di 15 chilometri all’ora. Ma le cose stanno migliorando ... msn.com Cantieri a Bergamo, attenzione al traffico. Si smonta la gru della nuova Gamec - Le foto e il videoSi lavora per asfaltare la strada in via Camozzi a Bergamo con qualche lieve disagio al traffico. A seconda degli orari, l’attività sta causando code dalla mattina di martedì 7 aprile nella zona del ... ecodibergamo.it