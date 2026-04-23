Al 79° Festival di Cannes, il cinema italiano si presenta con una presenza molto ridotta nel palinsesto ufficiale, con pochissime produzioni nazionali tra i film selezionati. La mancanza di film italiani nella principale vetrina del festival evidenzia una scarsità di rappresentanza del settore cinematografico del nostro paese in questa edizione. La situazione ha attirato l’attenzione di chi segue le dinamiche dell’industria cinematografica italiana.

? Cosa sapere Il 79° Festival di Cannes presenta quasi nessuna produzione italiana nella selezione ufficiale.. La presenza nazionale si limita al cortometraggio di Antonio Donato nella sezione Quinzaine.. Il 9 aprile la conferenza stampa del 79° Festival di Cannes ha delineato un in cui il cinema italiano appare quasi del tutto assente dalla selezione ufficiale. Mentre i nuovi titoli completano il cartellone della manifestazione francese, la produzione del nostro Paese si ritrova ridotta a una presenza marginale, limitata esclusivamente al cortometraggio Oh Boys! di Antonio Donato nella sezione Quinzaine e ad alcune partecipazioni in coproduzioni internazionali come Fatherland, Paper Tiger, Parallel Tales e The Unknown.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cannes, crisi del cinema italiano: quasi assenti nel palinsesto

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