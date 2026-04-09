Il cinema italiano è sparito non solo da Cannes | l’amarcord e gli elogi non bastano per tornare grandi

Quest'anno, per la prima volta da molti anni, nessun film italiano partecipa al Festival di Cannes. La mancanza di rappresentanza nel concorso principale segna un cambiamento importante per il cinema del nostro paese, che non vede un suo film in gara. I riconoscimenti storici e i successi passati non sono riusciti a garantire una presenza costante nelle selezioni più importanti internazionali. La situazione solleva interrogativi sulla situazione attuale dell'industria cinematografica italiana.

La batosta si sente: nessun regista italiano – nessun film italiano – è in gara al Festival di Cannes 2026. Zero, né in Concorso né in altre sezioni della selezione ufficiale – almeno per ora, il delegato generale Thierry Frémaux ha parzialmente rassicurato parlando di “piccole aggiunte” che arriveranno nel programma. È, forse, la prima volta. Nel 2017, quando pure la lista dei nomi in gara per la Palma d’Oro non annoverava italiani, almeno erano presenti altrove: ‘Fortunata’ di Sergio Castellitto e ‘Dopo la guerra’ di Annarita Zambrano in Un Certain Regard, più altri tre nella Quinzaine – e Jasmine Trinca portò a casa il premio come migliore attrice. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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