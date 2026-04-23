Calvairate sotto controllo | elicottero e pattuglie dei carabinieri tra piazzale Libia e le case popolari

Giovedì mattina, nel quartiere Calvairate di Milano, sono state svolte attività di controllo straordinario del territorio. Le forze dell’ordine, compresi i carabinieri della Compagnia Porta Monforte e i militari del 3° Reggimento Lombardia, hanno pattugliato l’area tra piazzale Libia e le case popolari. In supporto, è stato impiegato un elicottero proveniente da Orio. L’intervento ha coinvolto diverse unità delle forze dell’ordine.

Maxi operazione giovedì mattina nel quartiere Calvairate di Milano. Teatro di ujn servizio di controllo straordinario del territorio, che ha visto impegnati i carabinieri della Compagnia Porta Monforte, supportati dai militari del 3° Reggimento Lombardia e dal supporto aereo di elicottero di Orio.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Rastrellamento nei boschi tra Turate, Lomazzo e Cantù: carabinieri, elicottero e decine di pattuglie contro lo spaccioUn’intera mattinata sotto controllo nei boschi tra Turate, Lomazzo e Cantù, dove numerosi cittadini hanno segnalato un imponente dispiegamento di...