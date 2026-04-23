Calhanoglu continuerà a vestire la maglia dell’Inter quest’anno, anche se il rinnovo di contratto si presenta come una questione complessa. Il centrocampista turco, che ha 32 anni, ha il contratto in scadenza e rimane in rosa fino alla fine della stagione in corso. La sua presenza è considerata importante, ma le trattative per il prolungamento si sono rivelate più difficili del previsto.

Il 32enne turco è destinato a restare in nerazzurro con il contratto in scadenza Un giocatore come Calhanoglu non può che essere trasversale. Bisogna ammirarlo, goderselo a prescindere dalla propria fede calcistica. Quello del 2021, dopo l’incidente di Eriksen all’Europeo, è stato un autentico colpo di genio. Un acquisto davvero visionario da parte della dirigenza dell’ Inter, più specificatamente di Ausilio, a conferma che la conoscenza del calcio non è roba per tutti. Che non è sui social, tranne in qualche rara eccezione. (AnsaFotoGrok) – Calciomercato.it Complimenti poi a Inzaghi per averlo ‘inventato’ play: anche i dirigenti non dovrebbero mai smettere di dirgli grazie.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Calhanoglu resta all’Inter, ma il rinnovo è complicato: ecco perché

Calhanoglu apre e chiude i conti contro la Fiorentina

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