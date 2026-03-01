Per molte persone, la doccia è un momento fondamentale della giornata, che segna il passaggio tra le attività quotidiane e il relax serale oppure l’energia del risveglio. La scelta tra acqua calda e fredda dipende dalle preferenze individuali, ma entrambi i tipi di acqua sono considerati essenziali per il benessere. La temperatura dell’acqua può influenzare lo stato di spirito e il comfort personale.

Per molti, la doccia rappresenta il confine tra il caos della giornata e il riposo serale o, al contrario, il rito necessario per risvegliare i sensi al mattino. Sebbene possa sembrare un’azione meccanica, questo gesto quotidiano interagisce profondamente con la barriera cutanea, ovvero quel complesso ecosistema di cellule e grassi (lipidi) che scherma il corpo da batteri, allergeni e dalla disidratazione. Per ottimizzare i benefici di questa pratica, la scienza dermatologica, rappresentata da esperti come la dottoressa Ines Mordente, suggerisce accorgimenti precisi che spaziano dalla temperatura dell’acqua alla durata dell’esposizione. Nonostante il piacere avvolgente di una doccia bollente, l’acqua ad alta temperatura è considerata uno dei principali fattori di stress per l’epidermide. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Niente è meglio di una doccia quando si cerca il relax, ma l’acqua deve essere calda o fredda?

Doccia fredda o calda e quante volte lavarsi: la dermatologa spiega cosa è meglio per la pelleLa facciamo senza pensarci, anche canticchiando, ma la doccia è in realtà uno dei gesti quotidiani da attenzionare.

Trapianto Monaldi, infermieri in Procura: “Il cuore era una pietra di ghiaccio, provammo con acqua fredda, tiepida e calda”Nuovi elementi emergono dall'inchiesta della Procura di Napoli sulla morte del piccolo Domenico, deceduto dopo il trapianto di un cuore danneggiato,...

Non esce acqua calda dalla doccia o dalla vasca #fatuttotu #manutenzione #doccia #calcare #faidate

