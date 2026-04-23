Il Milan sta valutando l’acquisto di Romelu Lukaku per rinforzare il reparto offensivo, attualmente in difficoltà. La trattativa potrebbe coinvolgere un nuovo prestito o un acquisto a titolo definitivo, con il club che monitora anche le altre opzioni sul mercato. La concorrenza per il giocatore riguarda diverse squadre italiane ed europee, mentre il prezzo del cartellino resta una variabile importante.

Manca ormai davvero poco al termine del campionato, e il Milan deve assolutamente centrare l'obiettivo che si era prefissato ad inizio stagione: la qualificazione in Champions League. Dopo le sconfitte contro Napoli e Udinese, il Milan è ritornato in campo conquistando nuovamente i 3 punti: i rossoneri di Massimiliano Allegri hanno battuto il Verona di Sammarco grazie al gol di Rabiot. Ora, il tutto, dovrà essere confermato domenica sera contro la Juventus di Spalletti, un vero e proprio spareggio per la Champions League. In caso di ritorno nell'Europa che conta, il Milan non vuole farsi trovare impreparato. Come abbiamo potuto...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, il diavolo pensa a Lukaku per l’attacco? Prezzo e concorrenza

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