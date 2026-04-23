Calcio trionfa sul reality | l’Atalanta batte il Grande Fratello

Nella serata di mercoledì 22 aprile, la partita tra Atalanta e Lazio trasmessa su Italia1 ha attirato circa 2.990.000 spettatori. La sfida calcistica ha superato gli ascolti del programma di intrattenimento Grande Fratello, che era in onda nello stesso orario. I dati di ascolto confermano la preferenza del pubblico per l’evento sportivo rispetto alla trasmissione televisiva di intrattenimento.

? Cosa sapere L'Atalanta-Lazio su Italia1 registra 2.990.000 spettatori nella serata di mercoledì 22 aprile.. Il match supera il Grande Fratello Vip di Canale5 con il 16,5% di share.. Mercoledì 22 aprile 2026, la sfida tra il grande calcio e i reality show ha trionfare l’agonismo sul campo con la Coppa Italia che ha dominato la serata su Italia1, superando nettamente il Grande Fratello Vip di Canale5. Mettiamoci comodi e prendiamoci un caffè, perché i numeri della serata di ieri raccontano una storia di sguardi rivolti verso lo schermo per motivi molto diversi. Se pensavate che le tensioni all’interno della casa del reality avrebbero paralizzato l’audience, beh, i dati ci dicono che il pallone ha avuto un altro peso.🔗 Leggi su Ameve.eu

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