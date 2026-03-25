L’informazione batte il reality continua l’effetto referendum | DiMartedì porta a casa 2.196000 spettatori 14,6% e supera il Grande Fratello Vip

Nella serata, il programma di approfondimento ha ottenuto 2.196.000 spettatori, con una share del 14,6%, superando il reality show. La trasmissione ha registrato numeri superiori rispetto all’altro format, che ha invece mantenuto una posizione stabile. La crescita della rete di riferimento si collega all’effetto referendum e alle recenti tensioni politiche che hanno coinvolto il governo.

Numeri sorprendenti per La7: l’informazione batte il reality. L’effetto referendum, con i successivi scossoni politici per il governo Meloni, fa volare la rete di Urbano Cairo. La serata viene vinta da Rai1 con la fiction “ Le Libere Donne ” con Lino Guanciale (18,1%), ma si assiste al clamoroso sorpasso del talk di Giovanni Floris su Canale 5. “ DiMartedì “, con ospite Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano e tra i primi sostenitori del No, segna il suo record stagionale conquistando ben 2.196.000 spettatori con il 14,6% di share. Canale 5 con la terza puntata del “ Grande Fratello Vip ” si ferma a 1.813.000 spettatori con il 15,13%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’informazione batte il reality, continua l’effetto referendum: DiMartedì porta a casa 2.196.000 spettatori (14,6%) e supera il Grande Fratello Vip Articoli correlati Leggi anche: L’informazione batte il reality, continua l’effetto referendum: DiMartedì porta a casa 2.196.000 spettatori (14,6%) e batte il Grande Fratello Vip GRANDE FRATELLO VIP: IL CAST DEL REALITY DI CANALE 5 TRA VIP E “MA CHI?”Grande Fratello Vip si appresta a tornare su Canale 5, a partire da martedì 17 marzo. Tutti gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip Temi più discussi: Grande Fratello Vip (17 marzo), cosa è successo: Ilary Blasi tra gaffe e Totti, Antonella Elia flop al televoto, nomination e polemiche; Il Grande Fratello Vip 8 non parte bene: ascolti tiepidi, battuto dalla fiction di Rai 1; Grande Fratello Vip, chi vince l'edizione 2026: C'è già un nome che batte tutti; Grande Fratello Vip così così. Vince Libere Donne, vola Floris. Grande Fratello, cos'è successo il 24 marzo: il primo eliminato, le nomination, i litigiQuadrilateri amorosi, liti, accuse reciproche e un po' di strategia, ma, soprattutto, il primo eliminato. Scopriamo tutto quello che è successo ieri sera ... msn.com Grande Fratello VIP: cosa è successo nella terza puntataNella puntata del 24 marzo di Grande Fratello VIP: Pillola Gate, baci inaspettati e due nuovi Capitani per il Gold ed Economy Club ... grandefratello.mediaset.it Floppa ancora il Grande Fratello VIP Il reality non piace più al pubblico https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/ascolti-le-libere-donne-dominano-su-rai-1-clamoroso-la7-batte-il-gf-vip-2026 - facebook.com facebook Il #GrandeFratelloVip comincia troppo tardi: se vuole migliorare gli ascolti, deve partire prima x.com