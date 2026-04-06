L’Italia torna al centro delle attenzioni dopo il ripescaggio ai Mondiali di calcio del 2026. La nazionale italiana aspetta di sapere se potrà partecipare alla fase finale della competizione, che si svolgerà in Nord America. Le decisioni ufficiali devono ancora essere prese, mentre si studiano le possibili composizioni dei gironi e le eventuali convocazioni dei giocatori per l’evento internazionale.

L’Italia può sognare il ripescaggio ai Mondiali di calcio 2026 che si terranno quest’estate negli Stati Uniti, Canada e Messico? La risposta è sì, sebbene sono molto remote le possibilità di vedere concretizzato un simile scenario. La Fifa, laddove l’Iran dovesse confermare che non parteciperà alla competizione, sarà chiamata a individuare una nazionale sostituta, ma è molto difficile che orienti la sua scelta sugli azzurri. Ripescaggio ai Mondiali di calcio 2026: le speranze dell’Italia appese a un filo Lo scorso febbraio il ministro dello Sport iraniano Ahmad Donyamali, all’indomani degli attacchi condotti da Usa e Israele che hanno ucciso il leader supremo Ali Khamenei, ha dichiarato: “Da quando questo governo (Usa, ndr) corrotto ha assassinato il nostro leader, non ci sono più le condizioni per partecipare alla Coppa del Mondo”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ripescaggio dell'Italia ai Mondiali di calcio, le possibilità di convocazione e in quale girone giocherebbe

Cambia il girone dell’Italia ai Mondiali di cricket T20 2026! Boicottaggio del Bangladesh, c’è un ripescaggio!Cambia la prima avversaria dell’Italia nella Coppa del Mondo 2026 di cricket T20, che si svolgerà in India e Sri Lanka dal 7 febbraio all’8 marzo: il...

Italia sogna ripescaggio ai Mondiali 2026, quando decide Fifa e possibile girone(Adnkronos) – L'Italia sarà ripescata ai Mondiali 2026? Si avvicina il giorno della decisione da parte della Fifa.

Temi più discussi: Mondiali 2026, ma esiste una possibilità di ripescaggio per l’Italia?; Italia sogna ripescaggio ai Mondiali 2026, quando decide Fifa e possibile girone; Italia ripescata ai Mondiali 2026? Quante sono le probabilità (reali) se l’Iran si ritira; Mondiali 2026, il destino dell’Italia in caso di rinuncia dell’Iran: il regolamento sui ripescaggi.

Italia ripescata ai Mondiali, la rinuncia dell'Iran e la data fissata dalla FIFA: il regolamento parla chiaroItalia ripescata ai Mondiali, la rinuncia dell'Iran e la data fissata dalla FIFA: ecco la deadline per evitare sanzioni più gravi, il regolamento parla chiaro. sport.virgilio.it

Ripescaggio Italia ai Mondiali 2026, le percentuali e occhio all’IranQuali sono le percentuali di ripescaggio dell'Italia in vista dei Mondiali 2026? L'Iran deciderà di partecipare o si libererà un posto? fantamaster.it

La candidatura di Roma per ospitare i Mondiali di atletica del 2029 o 2031 è stata ufficialmente inviata alla federazione internazionale World Athletics, accompagnata da una lettera di sostegno del Governo italiano, firmata dal ministro per lo Sport Andrea Abo facebook

#Maldini: " #Italia, saltare tre #Mondiali di fila è un fallimento totale. Non vedo più la voglia di prima" - @Azzurri #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro x.com