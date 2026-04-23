Calcio Abodi | no a ripescaggio ai mondiali Iran confermata

Il Ministro dello Sport ha annunciato che non ci sarà alcun ripescaggio dell’Italia per i prossimi Mondiali. La decisione riguarda anche la squadra iraniana, che rimane confermata nel torneo. La questione sull’eventuale ripescaggio dell’Italia si trascina da settimane, ma oggi è arrivato il comunicato ufficiale che mette fine alle speculazioni.