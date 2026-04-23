Calcio Abodi | no a ripescaggio ai mondiali Iran confermata
Il Ministro dello Sport ha annunciato che non ci sarà alcun ripescaggio dell’Italia per i prossimi Mondiali. La decisione riguarda anche la squadra iraniana, che rimane confermata nel torneo. La questione sull’eventuale ripescaggio dell’Italia si trascina da settimane, ma oggi è arrivato il comunicato ufficiale che mette fine alle speculazioni.
Italia ripescata per i mondiali? Una questione di cui si parla da settimane, che oggi ha ricevuto il no definitivo del Ministro dello Sport, Abodi. Servizio di Federico Plotti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it
Calcio, Abodi: no a ripescaggio ai mondiali. Iran confermata
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