L'Università Mediterranea di Reggio Calabria ha organizzato un seminario dedicato alla tutela dei marchi e dei brevetti, strumenti fondamentali per le imprese calabresi. L'iniziativa si inserisce in un percorso di approfondimento sulle modalità di protezione della proprietà intellettuale, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici alle aziende del territorio. L'evento si svolge presso l’ateneo e coinvolge esperti del settore.

? Cosa sapere L'Università Mediterranea di Reggio Calabria ospita un seminario sulla tutela della proprietà intellettuale.. Marchi e brevetti diventano strumenti strategici per la crescita delle imprese calabresi.. Il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha ospitato un seminario dedicato alla tutela della proprietà intellettuale, delineando come marchi e brevetti possano diventare il vero motore per la crescita economica e la valorizzazione del territorio calabrese. L’incontro, intitolato Innovazione Protetta: come marchi e brevetti rafforzano imprese, università e territorio – Calabria, ha riunito in un unico spazio accademico ricercatori, professionisti e rappresentanti delle istituzioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria: marchi e brevetti sono il nuovo motore per le imprese

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