Commercio e turismo Confesercenti a congresso | Le piccole imprese sono il motore dei nostri territori

Confesercenti Ravenna-Cesena ha dato il via al percorso congressuale che culminerà con l’Assemblea di area prevista per giovedì 16 aprile. Durante l’incontro, si è sottolineato come le piccole imprese siano fondamentali per il commercio e il turismo nei territori locali. L’organizzazione si prepara a discutere delle sfide e delle opportunità per il settore nel prossimo futuro.

Confesercenti Ravenna-Cesena avvia il percorso congressuale che porterà all'Assemblea di area in programma giovedì 16 aprile. A partire da martedì 10 marzo (incontro di CesenaticoGatteo a Mare) prenderanno, infatti, il via le assemblee elettive delle sedi territoriali, momenti di confronto e partecipazione che coinvolgeranno imprenditori e associati del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Ravenna e del cesenate. Di seguito, mercoledì 11 Assemblea a Bagno di Romagna e giovedì 12 a Ravenna. Lunedì 16 in calendario gli appuntamenti di Cesena e del Rubicone, mercoledì 18 San Mauro a Mare, giovedì 19 FaenzaLugo. Ultima Assemblea di sede a Cervia il 23 marzo.