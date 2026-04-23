In Calabria, il 90% dei comuni non ha librerie fisiche presenti sul territorio. Il tasso di lettura tra gli over 15 nella regione si ferma al 58%, mentre nel Centro-Nord raggiunge il 73%. Dati che evidenziano una disparità significativa tra le diverse aree del Paese in termini di accesso ai libri e di abitudine alla lettura. La situazione si riflette anche nella scarsità di punti di vendita di libri tradizionali nelle zone più piccole e rurali.

? Cosa sapere In Calabria il 90% dei comuni non dispone di una libreria fisica.. Il tasso di lettura tra gli over 15 è del 58% contro il 73% del Centro-Nord.. In Calabria solo il 58% degli over 15 ha toccato un libro nell’ultimo anno, un dato che segna un divario di 15 punti percentuali rispetto al 73% registrato nel Centro-Nord secondo le ultime rilevazioni. Il culturale italiano mostra crepe profonde, dove la lettura sembra soccombere sotto il peso di nuove abitudini digitali e carenze strutturali. Mentre nel 2025 la percentuale nazionale di lettori è salita al 76% — con 33,9 milioni di persone che hanno consultato almeno un volume, tra cui e-book e audiolibri — il calo rispetto al 65% del 2022 appare come un segnale d’allarme guarda alla tenuta sociale del Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria, allarme lettura: il 90% dei comuni senza librerie

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