Nella notte di mercoledì 22 aprile a Milano, un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal monopattino mentre si trovava con un amico. L’incidente è avvenuto poco prima delle 23 e il giovane è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche, intubato e incosciente. La polizia sta indagando sulle cause dell’accaduto.

Milano, 23 aprile 2026 – Grave incidente nella notte a Milano. Poco prima delle 23 di ieri, mercoledì 22 aprile, un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito gravemente dopo essere caduto dal monopattino su cui stava viaggiando con un amico. Lo schianto è avvenuto in via cardinale Tosi. L’intervento dei soccorritori. L’allarme alla centrale di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia è arrivato alle 22.55: sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, quello che indica il massimo livello di criticità. Portato in ospedale in gravissime condizioni. Il 17enne è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale San Carlo, incosciente e intubato, in attesa di un intervento chirurgico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cade in monopattino insieme a un amico e batte la testa, 17enne portato intubato e incosciente in ospedale

ULTIM’ORA 13ENNE CON IL MONOPATTINO TRAVOLGE ANZIANO E LO UCCIDE. DRAMMA A FOGGIA

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