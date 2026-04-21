Mercoledì si disputerà la partita tra Burnley e Manchester City, valida per la trentaquattresima giornata di Premier League. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e vedrà le probabili formazioni delle due squadre. La vittoria del City contro l’Arsenal domenica scorsa ha riaperto ufficialmente la corsa al titolo, portando il club a credere nuovamente nelle proprie possibilità di conquista.

Burnley-Manchester City è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca mercoledì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico La Premier League domenica pomeriggio si è ufficialmente riaperta del tutto grazie alla vittoria del City sull’Arsenal. E adesso Guardiola ci crede, eccome, visto che ha sempre una gara in meno e tre punti da recuperare rispetto ad Arteta. Poi deciderà la differenza reti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Di certo, la botta di adrenalina e di ottimismo arrivate dopo il gol di Haaland sono un fattore in questo finale di stagione e non possiamo dimenticare che i Gunners sono pure impegnati in Champions League.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Burnley-Manchester City: adesso Guardiola ci crede

Notizie correlate

Pronostico Manchester City-Galatasaray: Guardiola stavolta non sbagliaManchester City-Galatasaray è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv,...

Leggi anche: Pronostico Newcastle-Manchester City: Guardiola deve cambiare obiettivo

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Burnley vs Manchester City Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Premier League 22-04-2026; Nottingham Forest FC - Burnley FC | pronostico & migliori quote | 19.04.2026; Pronostico Burnley - Manchester City - Quote & Statistiche - 22 aprile 2026, Premier League, Inghilterra; Pronostico Burnley - Manchester City - Premier League.

Pronostico Burnley vs Manchester City – 22 Aprile 2026La sfida di Premier League fra Burnley e Manchester City andrà in scena il 22 Aprile 2026 alle 21:00 al Turf Moor. È un appuntamento che promette intensità, ... news-sports.it