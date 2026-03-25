Questa mattina, poco prima delle otto, davanti all’Istituto Comprensivo di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, una docente di 58 anni è stata ferita con un coltello da uno studente di terza media. L’aggressore si è avvicinato alla donna e l’ha colpita con un’arma da taglio, causando ferite che sono risultate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Questa mattina, poco prima delle otto, davanti all’Istituto Comprensivo di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, in via Damiano Chiesa, una professoressa di francese di 58 anni è stata aggredita a coltellate da uno studente di terza media. L’aggressione è avvenuta all’esterno della scuola, poco prima dell’inizio delle lezioni. La docente è stata subito soccorsa e trasportata in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è ricoverata in codice rosso.Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto e cercando di capire le ragioni che hanno spinto il ragazzo minorenne a compiere il gesto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Bergamo, studente di terza media accoltella una insegnante davanti a scuola: è grave

Articoli correlati

Bergamo, studente di terza media accoltella un'insegnante a scuola: è gravissimaUno studente ha accoltellato un'insegnante a scuola, prima dell'inizio delle lezioni.

Bergamo, studente di terza media accoltella un'insegnante fuori da scuola: è gravissimaUno studente ha accoltellato un'insegnante a scuola, prima dell'inizio delle lezioni.

Contenuti utili per approfondire Bergamo studente di terza media...

Discussioni sull' argomento Bergamo, studente delle medie accoltella professoressa prima della lezione: è grave; La settimana di UniBg OnAir: avanti tutta!.

Studente di terza media accoltella una prof fuori scuola a Trescore Balneario: è grave. Fermato il 13enne, Valditare: subito norme anti coltelliUn’insegnante di 57 anni sarebbe stata accoltellata da uno studente, questa mattina, mercoledì 25 marzo, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. La donna è stata subito soccorsa e ora si trova ... ilmessaggero.it

Studente di terza media accoltella un’insegnante fuori da scuola a Trescore Balneario: è gravissima. Fermato il 13enne: aveva una maglietta con scritto vendettaSarebbe stata ferita da uno studente di 13 anni che frequenta la terza media l'insegnante di 57 anni di una scuola di Trescore Balneario (Bergamo) trasportata stamani in elicottero in gravi condizioni ... ilgazzettino.it

Choc a Bergamo, studente delle medie accoltella insegnante davanti a scuola x.com

Ancora un caso di violenza in ambiente scolastico. Avviene a Bergamo, dove una docente è stata accoltellata fuori da scuola - facebook.com facebook