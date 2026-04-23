Bruxelles finanzia la guerra via libera al prestito di 90 miliardi all’Ucraina

L’Unione Europea ha approvato ufficialmente un prestito di 90 miliardi di euro destinato all’Ucraina. La decisione è stata annunciata ieri, mettendo fine a un processo di approvazione che aveva coinvolto diversi organi comunitari. La somma sarà utilizzata dal governo ucraino per sostenere le proprie esigenze finanziarie in un momento di crisi. Questa misura rappresenta un impegno concreto dell’UE nei confronti del paese.

La partita si è definitivamente sbloccata. Ieri è arrivato il via libera definitivo del prestito Ue da 90 miliardi di euro all’Ucraina. Il Consiglio europeo ha adottato l’ultimo atto legislativo necessario per erogare i fondi a Kiev. Finanziamenti che partiranno nel secondo trimestre del 2026 e che verranno utilizzati da una parte per sostenere le esigenze di bilancio del Paese (per 30 miliardi) e dall’altro per aumentare la capacità di difesa ucraina nel 2026 e nel 2027 ( per 60 miliardi ). Il finanziamento avverrà mediante prestiti Ue collocati sui mercati dei capitali e garantiti dal margine di bilancio europeo. Il Consiglio Ue ha dato anche il via libera alle nuove sanzioni alla Russia, con l’approvazione del ventesimo pacchetto.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Bruxelles finanzia la guerra, via libera al prestito di 90 miliardi all’Ucraina Notizie correlate Via libera al prestito Ue per l’Ucraina: dei 90 miliardi concessi, 60 finanzieranno la guerraUcraina, via libera al prestito Ue: dei 90 miliardi concessi, 60 finanzieranno la macchina bellica di Kiev. Via libera al prestito Ue da 90 miliardi di euro all'UcrainaIl Coreper - il Comitato dei rappresentanti permanenti presso l'Ue - ha approvato l'ultima tessera legislativa mancante per procedere con il prestito... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Bruxelles finanzia la guerra, via libera al prestito di 90 miliardi all’Ucraina; Sanzioni a Mosca, l'Ue usa lo strumento anti-elusione; Guerra Iran - USA - Israele: collegamento con David Carretta da Bruxelles sulla riapertura della navigazione nello Stretto di Hormuz; Ue, sbloccati 90 miliardi a Kiev e varato il 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia. Con il piano AccelerateEu, Bruxelles commette il solito errore di non pensare minimamente alla parte upstream dell’elettrificazione sia sul lato industriale di finanziario. Qualche riflessione su Italia Oggi. Grazie ad Alessandra Ricciardi. x.com Bruxelles punta su capitale privato e nuovo equilibrio finanziario #Mondo - facebook.com facebook