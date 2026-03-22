Peaky Blinders | The Immortal Man rimanda a due tragiche storie vere legate alla seconda guerra mondiale

Se la serie Peaky Blinders ci ha presentato un Thomas Shelby reduce dalla Prima Guerra Mondiale, il film che chiude il cerchio, lo porta a confrontarsi con il caos e l'orrore della Seconda Guerra Mondiale e l'avanzata dei nazisti. All'inizio della pellicola Cillian Murphy è in esilio. Nella quarta stagione della serie, infatti, gli avevano dianosticato una malattia terminale (che non aveva), e per questo aveva abbandonato il suo impero per allontanarsi da tutto, portando con sé i suoi ricordi, i suoi fantasmi e un segreto che lo consuma dentro. In sua assenza, suo figlio Duke è diventato il nuovo leader di una nuova... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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Una raccolta di contenuti su Peaky Blinders

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Peaky Blinders: The Immortal Man rimanda a due tragiche storie vere legate alla seconda guerra mondialeCom'era già stato per la serie, anche nel film di Peaky Blinders le cose si rifanno a fatti realmente accaduti in Gran Bretagna ... gqitalia.it

The Immortal Man è ritmato, violento, scorsesiano: Peaky Blinders versione film non delude. Anzi…I berretti newsboy? Ci sono. Cillian Murphy? È ancora più grande. Che lo vediate come il 37mo episodio che lancia le nuove stagioni della serie cult o come una storia a sé, su Netflix c'è un gangster ... msn.com

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"The Immortal Man" chiude l'epopea dei Peaky Blinders: tra fantasmi, inflazione e destini compiuti, Tommy Shelby torna per l’ultimo atto. Un addio che divide la critica ma conquista il pubblico. #PeakyBlinders #TheImmortalMan #Netflix x.com