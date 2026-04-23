Bournemouth – Leeds 2-2 | Farke elogia il punto inestimabile

Nella partita tra Bournemouth e Leeds United, terminata 2-2, l’allenatore del Leeds ha definito il punto come “inestimabile”. La squadra ha recuperato due volte da un gol di svantaggio, portando a casa un risultato che ha suscitato molte reazioni online. La partita si è svolta il 23 aprile 2026 e ha visto entrambe le formazioni impegnate in un match intenso e combattuto.

2026-04-23 01:21:00 Il web non parla d’altro: L’allenatore del Leeds United Daniel Farke ha salutato un punto “inestimabile” mentre hanno reagito due volte da un gol in meno fino a pareggiare 2-2 a Bournemouth. Bournemouth, che avrebbe potuto passare al sesto posto con una vittoria, ha preso il comando allo scoccare dell’ora grazie a Junior Kroupi, solo per il Leeds che ha pareggiato subito dopo quando James Hill ha inavvertitamente messo a punto la propria rete. Rayan sembrava aver vinto quando ha trasformato il cross di Tyler Adams a cinque minuti dalla fine, ma c’è stata una svolta nella storia al 97esimo minuto quando Sean Longstaff ha tirato a casa per assicurarsi una parte del bottino dopo che Bournemouth non è riuscito a respingere un tiro lungo.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Bournemouth – Leeds 2-2: Farke elogia il punto “inestimabile”. Notizie correlate Farke: la vittoria della FA Cup scriverebbe un capitolo nella storia del LeedsFa notizia quanto riportato poco fa sul web: Daniel Farke ha insistito sul fatto che il Leeds United non prenderà alla leggera i quarti di finale... Pronostico Bournemouth-Leeds: il nuovo tecnico già studiaBournemouth-Leeds è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca mercoledì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Bournemouth-Leeds 2-2: gol e highlights; Premier League: il Manchester City si prende la testa, Burnley retrocesso; Premier League: preview Bournemouth-Leeds; Bournemouth-Leeds United 2-2: Longstaff strappa il pari in extremis. Bournemouth 2-2 Leeds: Stoppage-time drama hurts Cherries' Champions League chancesBournemouth were a few inches and a few seconds from three points that would launched them ahead in the Premier League's European race, but Leeds snatched a point with a stoppage-time equalizer and ... sports.yahoo.com Bournemouth 2-2 Leeds: Andoni Iraola slams unacceptable to award late Longstaff equaliserBournemouth head coach Andoni Iraola hits out at the decision to award Leeds United's late equaliser in Wednesday's 2-2 draw at the Vitality Stadium. sportsmole.co.uk Dove si collocherà Marco Rose , nuovo allenatore del Bournemouth a partire dalla prossima stagione - facebook.com facebook #TiagoPinto ha scelto #MarcoRose come nuovo allenatore del #Bournemouth, è ufficiale x.com