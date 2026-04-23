Bonus condizionatori 2026 cambia tutto | ecco come ottenere un rimborso fino al 65%

A partire dal 2026, il bonus condizionatori subirà modifiche che riguardano principalmente i requisiti e le procedure di accesso. Le nuove regole prevedono meno automatismi e una maggiore attenzione nella selezione degli impianti e nella presentazione delle pratiche di richiesta. Nonostante le novità, il beneficio rimarrà disponibile anche per l’anno prossimo, offrendo un rimborso fino al 65% delle spese sostenute.

Meno automatismi e più attenzione sia nella scelta dell’impianto sia nella gestione delle pratiche. Ecco come cambia, pur restando attivo nel 2026, il cosiddetto «bonus condizionatori». Non si tratta infatti di un incentivo autonomo, bensì di un’agevolazione che vive all’interno di due grandi pilastri fiscali: il Bonus ristrutturazioni e l’Ecobonus. Il fisco premia chi usa il climatizzatore in un contesto di transizione energetica e non commette errori. E ci può essere anche una terza via, quella del Conto Termico 3.0. Bonus condizionatori 2026: cos’è davvero e cosa cambia. Anche quest’anno non esiste una misura unica chiamata formalmente «bonus condizionatori», ma l’agevolazione rientra in diversi sgravi fiscali.🔗 Leggi su Panorama.it

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