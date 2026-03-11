Camion incastrato ai turnichetti | blocco totale e revisione

Questa mattina un camion con rimorchio molto lungo si è incastrato ai turnichetti di Ospedettti, causando un blocco totale del traffico. La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni mentre le autorità intervenivano per liberare il veicolo e verificare la situazione. La circolazione è rimasta ferma fino a quando il camion non è stato messo in sicurezza.

Un camion con lungo rimorchio ha bloccato il traffico sui famosi turnichetti di Ospedaletti questa mattina. L'incidente si è verificato intorno alle 8:30, costringendo i veicoli a fermarsi in entrambi i sensi di marcia tra Sanremo e il casello autostradale. L'intervento dei vigili del fuoco, della polizia e dei carabinieri ha richiesto circa un'ora per sbloccare la situazione. Il mezzo pesante era rimasto incastrato in una curva stretta, danneggiando parzialmente un guardrail. La circolazione è tornata alla normalità solo verso le 9:30. Il blocco improvviso sulla strada dei gomiti. La mattinata del 11 marzo 2026 ha il caos regnare su quel tratto stradale noto come turnichetti.