Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno arrestato un 19enne a Pavia nell’ambito di un’operazione contro gruppi neonazisti. Durante le indagini sono state eseguite perquisizioni in 14 località tra Torino e Cagliari. Le indagini hanno rivelato che il giovane faceva parte di un gruppo online che pianificava atti di violenza e si occupava di fabbricazione di ordigni attraverso canali digitali.

? Cosa sapere La DIGOS arresta un 19enne a Pavia e perquisisce 14 località tra Torino e Cagliari.. Il gruppo Chat Terza Posizione pianificava violenze e fabbricazione di ordigni tramite canali digitali.. La Polizia di Stato ha arrestato un diciannovenne a Pavia, accusato di aver orchestrato una rete di propaganda neonazista tramite canali digitali, scatenando contemporaneamente 14 perquisizioni in diverse province italiane tra cui Torino e Cagliari. L’operazione, coordinata dalla DIGOS di Milano, ha messo al centro dell’indagine il monitoraggio di piattaforme di messaggistica dove si sviluppavano ideologie estremiste. Il fulcro del sistema criminale era rappresentato dal gruppo denominato Chat Terza Posizione, fondato proprio dal giovane arrestato nel pavese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blitz contro il neonazismo: arrestato 19enne, piani di violenza online

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