A Cremona, un rappresentante di BF SpA ha annunciato un piano che punta a convertire tutti i terreni dell’azienda all’agricoltura biologica. La mossa fa parte di una strategia più ampia rivolta a espandere la produzione sostenibile e a rispondere alla domanda di prodotti naturali sul mercato. L’iniziativa coinvolge terreni distribuiti su più aree e mira a raggiungere una produzione completamente biologica.

? Cosa sapere Federico Vecchioni presenta a Cremona il piano per convertire i terreni BF SpA al biologico.. La strategia punta a dominare il mercato globale tramite la tracciabilità del Milling Hub.. Federico Vecchioni ha presentato oggi a Cremona la nuova strategia di BF SpA che punta a trasformare l’intero patrimonio fondiario del gruppo in una realtà agricola totalmente biologica, puntando a diventare il leader mondiale nella gestione di terreni agricoli bio. Durante un sopralluogo presso il polo industriale di Cremona, dove si trova il Milling Hub — la piattaforma tecnologica per la tracciabilità totale sviluppata in collaborazione con il partner Ocrim — il Presidente Esecutivo di BF SpA ha delineato i pilastri di un cambiamento strutturale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - BF SpA sfida i mercati: piano globale per un’agricoltura 100% bio

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