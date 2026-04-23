Bezzecchi prima del Gp di Spagna | Non mi siedo sugli allori | vi dico il mio obiettivo
Marco Bezzecchi, pilota impegnato nel campionato di MotoGP, ha commentato il prossimo Gran Premio di Spagna. Ha dichiarato di apprezzare molto il circuito, ma ha precisato che non intende fare previsioni o proclami riguardo alle proprie possibilità. Il pilota si è mostrato concentrato e determinato, senza esprimere aspettative di risultato specifico, mantenendo un atteggiamento prudente in vista della gara.
Marco Bezzecchi, in gesta alla MotoGP, parla del GP di Spagna: "Amo questa pista, ma non faccio proclami. Penso solo ad essere competitivo". Guarda l'intervista completa. .🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie correlate
Palladino prima di Borussia Dortmund Atalanta: «Oggi una bella prova di maturità, ecco cosa ho detto ai ragazzi. Sugli infortunati vi dico questo»Fiorentina, Rugani si presenta: «Lazio? C’erano altre squadre in ballo ma sono contento di essere qui.
Alberto Razzetti: “I giovani non mi fanno adagiare sugli allori. Non vedo ‘buchi’ nel nuoto azzurro”Alberto Razzetti è stato l’ospite dell’ultima puntata di Swim Zone, in onda sul canale Youtube di OA Sport.
Contenuti e approfondimenti
Temi più discussi: VERSO JEREZ: la marcia di Bezzecchi e di Aprilia; MotoGP | GP Jerez, Bezzecchi: Cercheremo di divertirci; Cosa sapere prima del Gran Premio Estrella Galicia 0,0 di Spagna: la guida totale; Agostini indica Jerez come banco vero per Bezzecchi e Marquez.
Bezzecchi risponde a Marquez: Mi fa piacere, la pressione è un privilegioLe parole di Marco Bezzecchi in vista del weekend di Jerez de la Frontera, quarto appuntamento del Mondiale MotoGP ... formulapassion.it
MotoGP | GP Jerez, Bezzecchi: Cercheremo di divertirciMarco Bezzecchi arriva a Jerez, teatro della quarta gara della MotoGP 2026, la prima in Europa, da leader della classifica iridata. Il pilota riminese dell'Aprilia vince le gare della domenica da cinq ... motograndprix.motorionline.com
[#MotoGP] Con cinque vittorie consecutive in MotoGP e un bottino perfetto in questa prima parte della stagione 2026, Marco Bezzecchi è il punto di riferimento. Ma il suo ottimo inizio ha anche messo in luce un punto debole su cui deve lavorare. - facebook.com facebook