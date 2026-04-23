Bezzecchi prima del Gp di Spagna | Non mi siedo sugli allori | vi dico il mio obiettivo

Marco Bezzecchi, pilota impegnato nel campionato di MotoGP, ha commentato il prossimo Gran Premio di Spagna. Ha dichiarato di apprezzare molto il circuito, ma ha precisato che non intende fare previsioni o proclami riguardo alle proprie possibilità. Il pilota si è mostrato concentrato e determinato, senza esprimere aspettative di risultato specifico, mantenendo un atteggiamento prudente in vista della gara.