Domenica 12 aprile 2026 alle 19:00 si gioca la partita tra Benfica e Nacional Madeira al stadio Da Luz. Il Benfica ha avuto un andamento altalenante durante la stagione, con diverse occasioni sprecate in momenti chiave. La sfida si preannuncia molto sbilanciata, con il Benfica che cerca di migliorare la propria posizione in classifica contro una squadra che si trova in difficoltà. Sono disponibili quote e pronostici relativi all'incontro.

L’annata del Benfica non è mai davvero decollata: tutte le volte che le Aquile sono state chiamate a fare un passo decisivo in avanti hanno fallito. Anche lunedì scorso la squadra di Mourinho ha buttato via due punti molto importanti nella gara contro il Casa Pia: con un rendimento simile e con questa discontinuità sarà. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Benfica-Nacional Madeira (domenica 12 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. Sfida sbilanciatissima al Da Luz

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