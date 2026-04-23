Beautiful streaming replica puntata 23 aprile 2026 | Video Mediaset

Oggi, giovedì 23 aprile 2026, è andata in onda una nuova puntata di Beautiful, la soap americana molto seguita. Durante l’episodio, si è scoperto che Hollis è deceduto a causa di un’overdose, stessa causa anche per Tom. In entrambi i casi è stata trovata la stessa sostanza nel loro corpo. La vicenda ha portato a un forte impatto tra i personaggi e ha suscitato molte reazioni tra gli spettatori.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 23 aprile – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Una rivelazione sconvolgente scuote tutti: Hollis è morto per overdose, proprio come Tom, e nel corpo di entrambi è stata trovata la medesima sostanza stupefacente. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 23 aprile 2026 | Video Mediaset Notizie correlate Leggi anche: Beautiful streaming, replica puntata 23 febbraio 2026 | Video Mediaset Leggi anche: Beautiful streaming, replica puntata 23 marzo 2026 | Video Mediaset Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Beautiful: Mercoledì 22 aprile Video; Beautiful: Domenica 19 aprile Video; Beautiful: Venerdì 17 aprile Video; Beautiful streaming, replica puntata 17 aprile 2026 | Video Mediaset. Beautiful streaming, replica puntata 13 aprile 2026 | Video MediasetReplica puntata Beautiful del 13 aprile 2026. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it Detective Pikachu approda su Mediaset Italia 2! Il film a tecnica mista, con attori reali tra cui Ryan Reynolds e Pokémon in 3D a grafica realistica, è uscito nel 2019 nei cinema ed è stato poi distribuito in home video (DVD e Blu-Ray). Inoltre, durante ques - facebook.com facebook Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) / Posts / X x.com