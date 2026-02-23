Beautiful streaming replica puntata 23 febbraio 2026 | Video Mediaset

Steffy annuncia a Hope la chiusura della linea “Hope for the Future” a causa dei risultati deludenti, mentre Carter conferma il calo delle vendite. La decisione arriva dopo mesi di vendite stagnanti e feedback negativi dai clienti. La soap americana, trasmessa oggi, mette in evidenza le difficoltà del marchio e le tensioni tra i personaggi principali. La scena si conclude con un confronto tra Hope e Steffy, mentre il futuro della linea appare incerto.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 23 febbraio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Steffy annuncia a Hope la chiusura della linea "Hope for the Future" per i risultati scarsi, e Carter conferma il calo. Hope sospetta motivazioni personali. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.