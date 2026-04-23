Battipaglia Viale Spagna chiude per 90 giorni | le info sulla viabilità

A Battipaglia, Viale Spagna sarà chiuso al traffico per 90 giorni, fino al 21 luglio. La chiusura è stata decisa dal Comune per permettere l’installazione di nuovi sottoservizi fognari e idrici, parte di un progetto di potenziamento e riqualificazione dell’area logistica. La viabilità sarà modificata durante questo periodo, con eventuali deviazioni e segnali di indicazione temporanei.