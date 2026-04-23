Bastogi tra l' attesa della manutenzione e le possibili demolizioni | Gualtieri apra un tavolo di confronto
Bastogi aspetta ancora l'avvio dei lavori di manutenzione promessi dall'amministrazione comunale, che dovrebbero partire a breve. Nel frattempo, il quartiere chiede un confronto aperto e partecipato riguardo al progetto di riqualificazione dei lotti popolari, previsto entro la fine del 2026 e presentato dall’assessore competente. La comunità si manifesta anche preoccupata per le possibili demolizioni che potrebbero interessare alcune aree dell’area.
Bastogi attende l'inizio della manutenzione promessa dal Comune. E nel frattempo, pretende che l'amministrazione apra un tavolo di confronto, realmente partecipato, rispetto al progetto di riqualificazione dei lotti popolari che dovrebbe arrivare entro fine 2026, illustrato dall'assessore.🔗 Leggi su Romatoday.it
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