Gianni Balzarini ha commentato la discussione sui portieri della Juventus, affermando di preferire un altro giocatore rispetto a Alisson e De Gea. La sua opinione si inserisce nel dibattito in corso sulla scelta tra i due portieri più chiacchierati del momento, senza comunque fare nomi specifici di altri giocatori. Balzarini ha espresso chiaramente la propria preferenza, senza entrare in dettagli sulla sua motivazione.

di Angelo Ciarletta Gianni Balzarini si esprime sulla questione portieri in casa Juventus, facendo un altro nome rispetto a quelli di Alisson e De Gea. Gianni Balzarini ha parlato sul suo canale Youtube della situazione portieri in casa Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! LE PAROLE DI BALZARINI – « Poi dopo ognuno può esprimere la propria opinione sul fatto che possa preferire Alisson a De Gea, se devo essere sincero, sì, anch’io preferirei Alisson a De Gea da un lato. Mi rendo conto che mentre Alisson ha saltato un sacco di partite che quest’anno per infortuni muscolari, De Gea per esempio non ne ha saltate per infortunio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Balzarini si esprime sulla questione portieri: «Alisson o De Gea? A me piacerebbe un altro giocatore». La sua preferenza

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