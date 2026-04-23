Aziende della Tuscia | boom di consulenti e finanza chiudono ristoranti e imprese agricole

Nel primo trimestre del 2026, l’economia della Tuscia ha mostrato un andamento particolare, con un aumento di consulenti e professionisti del settore finanziario, mentre molte aziende del comparto ristorazione e agricole hanno deciso di chiudere le loro attività. Si registra quindi una situazione di equilibrio tra le nuove aperture e le chiusure di imprese, creando un quadro complesso per il territorio.

Bilancia tra imprese che aprono e chiudono, il primo trimestre 2026 si è aperto con un paradosso per l’economia della Tuscia. Mentre il Lazio corre più veloce di tutto il resto d'Italia con un balzo dello 0,42%, Viterbo si trova a gestire una fase di assestamento che, pur segnando un lieve.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Imprese della Tuscia: boom di consulenti e finanza, chiudono ristoranti e imprese agricoleBilancia tra imprese che aprono e chiudono, il primo trimestre 2026 si è aperto con un paradosso per l’economia della Tuscia. Leggi anche: Pasqua e Pasquetta in agriturismo, boom di prenotazioni in Puglia: "Aziende agricole verso il sold out" Contenuti di approfondimento Si parla di: Vinitaly, le cantine della Tuscia grandi protagoniste: qualità, identità e nuovi orizzonti (FOTO); Viterbo – Bilancio chiuso in attivo per l’Ater: Bacchiocchi chiede riforma dei canoni.